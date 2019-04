I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, dopo un sopralluogo presso la struttura scolastica “G. Gatta” che ospita l’ITIS e l’IPSIA, hanno rilevato fenomeni di dissesto statico. Nello stesso edificio scolastico un controllo operato dall’U.O.S.D. 71-72 Prevenzione Collettiva –Distretto Sanitario di Sala Consilina ha fatto emergere fenomeni di insalubrità in svariati ambienti.

La stessa Area Tecnica del Comune di Sala Consilina il 18 aprile scorso ha effettuato una verifica in loco evidenziando numerose criticità strutturali con distacchi di intonaco sia nelle parti esterne delle strutture ispezionate sia in quelle interne.

Per questo motivo è stata ordinata la chiusura dell’Istituto fino a giovedì 2 maggio per salvaguardare l’incolumità e la sicurezza di quanti operano e usufruiscono degli immobili interessati dai controlli.

Nei giorni di chiusura, dunque, verranno eseguiti tutti gli interventi di adeguamento e miglioramento strutturali e ripristinate le adeguate condizioni igienico-sanitarie in modo da garantire un regime di massima sicurezza per gli studenti, i docenti e il personale in forze alla scuola.

Gli interventi di messa in sicurezza sono a carico della Provincia di Salerno, proprietaria della struttura che ospita il “Gatta”.

– Chiara Di Miele –