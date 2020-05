Sala Consilina: dal 4 maggio ritorna operativo lo Showroom di Galatro Arredamenti

Galatro Arredamenti riparte alla grande e dal 4 maggio lo showroom di Sala Consilina ritorna operativo dopo la pausa dovuta all’emergenza sanitaria.

“Insieme ce la faremo” è il messaggio di speranza per ricominciare lanciato dallo staff di Galatro Arredamenti, da sempre vicini alle esigenze della clientela e pronti ad accompagnarla nelle scelte più importanti per l’arredamento della casa dei sogni. Quegli stessi sogni che non saranno bloccati dal virus, ma che riprenderanno il loro percorso per diventare realtà.

Galatro Arredamenti è Stosa Point con le cucine più innovative e tecnologiche dell’importante marchio, oltre a vantare nel proprio showroom la presenza dei salotti Egoitaliano e di numerosi altri marchi di tendenza per arredare con gusto e ricercatezza gli ambienti di casa.

Lo Showroom di Galatro Arredamenti si trova in via Luigi Sturzo a Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –