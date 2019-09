Un viaggio alla scoperta del design della cucina e dei segreti di uno degli angoli più amati della casa quello vissuto ieri sera da Galatro Arredamenti in occasione della presentazione al pubblico del nuovo Stosa Point in via Luigi Sturzo a Sala Consilina.

Galatro Arredamenti, infatti, ha dato vita ad uno showroom in cui Stosa è protagonista, grazie a creazioni che migliorano la vita delle persone con l’utilizzo di cucine e prodotti di altissima qualità realizzati nel totale rispetto dell’uomo e dell’ambiente e dal design unico. La cura dei dettagli e le strumentazioni di ultima generazione rendono le cucine del marchio Stosa un progetto che soddisfa al massimo le esigenze di chi le sceglie per impreziosire la propria casa.

Ospite d’eccezione dell’evento lo Chef Roberto Verta della Chef Academy AEG che, insieme ad Electrolux, sono stati partner dell’iniziativa targata Stosa Cucine da Galatro Arredamenti. Lo chef sanremese, da anni innamorato della cucina, nel 1995 ha aperto un suo ristorante a Pompeiana, facendo training con lo Chef del Sans Souci di Montecarlo, e nel 2002, tra corsi di aggiornamento ed altre attività come docente, ha intrapreso la strada del cuoco a domicilio o “Personal Chef”. E’ stato inoltre ospite in diverse trasmissioni per Expo 2016, La Vigna di Leonardo e Linea Verde. E’ stato vicepresidente regionale della Federazione Italiana Cuochi e da tempo è protagonista di show cooking in giro per l’Italia con AEG, tra i colossi nella produzione di elettrodomestici che fa parte del gruppo svedese Electrolux.

Numerosi i presenti letteralmente incantati dinanzi all’arte dello Chef Verta che, preparando gustosi manicaretti, ha illustrato tutti i segreti per gestire al meglio una cucina Stosa, utilizzando ad esempio i suoi forni a vapore o il piano di cottura ad induzione. “Stosa ha capito che i forni AEG hanno una marcia in più – ha spiegato lo Chef – i vetri si possono lavare smontandoli velocemente, le teglie sono il 25% in più rispetto a quelle di altri forni e tutte le guide sono smontabili“.

Una dimostrazione da eccellente professionista che non poteva concludersi se non con l’assaggio delle creazioni culinarie realizzate per l’occasione nella cucina Stosa in esposizione da Galatro Arredamenti in via Luigi Sturzo dove sarà possibile prendere visione di tutti gli altri modelli del marchio.

– Chiara Di Miele –