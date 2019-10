Sala Consilina: da Galatro Arredamenti il design innovativo dei salotti Egoitaliano

Da Galatro Arredamenti in via Luigi Sturzo a Sala Consilina il Made in Italy è di casa grazie ai salotti di Egoitaliano, i cui prodotti sono realizzati totalmente nel territorio lucano e pugliese e seleziona con cura e passione i materiali utilizzati.

Nata a Matera nel 2007, l’azienda Egoitaliano è presente nei maggiori mercati mondiali con una strategia di differenziazione basata sul Made in Italy e le funzioni relax delle sedute. Divani, poltrone e complementi d’arredo colorati, innovativi e personalizzabili caratterizzati dal design in movimento verso le persone e verso il futuro.

Come un abito fatto su misura da maestri artigiani, ogni prodotto del marchio Egoitaliano è personalizzabile nei rivestimenti, nei dettagli e nelle funzioni, adattandosi alle esigenze stilistiche e progettuali del cliente. Il colore, divertente, astratto, pop, fashion, è il protagonista delle collezioni con più di 550 tonalità tra pelli e tessuti. Egoitaliano, inoltre, investe grandi risorse nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che rendono il suo design innovativo.

Per visionare i salotti del marchio Egoitaliano e scoprirne la bellezza e i dettagli è possibile recarsi nello showroom di Galatro Arredamenti in via Luigi Sturzo a Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –