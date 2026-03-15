Cumuli di rifiuti adagiati nella natura lasciano senza parole chi percorre i sentieri per fare trekking o semplicemente per respirare aria incontaminata. E’ quanto segnalato a Sala Consilina lungo il percorso che si intraprende per raggiungere la chiesa della Madonna di Sito Alto.

La mano degli incivili ha dato forma ad una vera e propria discarica a cielo aperto. Sacchetti di indifferenziata, lattine, plastica, vetro, vecchi elettrodomestici dismessi sono stati abbandonati nel verde senza alcun rispetto per l’ambiente circostante e per uno dei luoghi paesaggisticamente più suggestivi della città.

Nonostante i controlli e le normative che tendono a reprimere l’abbandono illecito di rifiuti, sono ancora in tanti ad agire con noncuranza e incoscienza e a rendersi autori di quello che ormai è trattato dalla legge come reato, perseguibile dunque penalmente.

Chi si è trovato di fronte questo scempio ambientale, durante una giornata dedicata al trekking, è rimasto senza parole e particolarmente toccato da quella che è una vera e propria ferita al paesaggio.

Per fine mese è prevista una giornata di volontariato che mira a ripulire il vallone interessato dall’abbandono di rifiuti.