Sala Consilina: camioncino della raccolta rifiuti perde il controllo e si ribalta. Ferito il conducente

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Sala Consilina in via Stradella a Sala Consilina. Un camioncino adibito alla raccolta dei rifiuti, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltato ai margini della carreggiata.

Lievemente ferito il conducente, un uomo del posto, che è stato soccorso dai sanitari del 118. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Il veicolo è stato recuperato dal Soccorso Stradale Menafra di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –