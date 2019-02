Disagi questa mattina in località Sant’Antonio a Sala Consilina a causa di un camion che trasportava rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Rofrano.

Il mezzo ha disperso per alcuni metri una serie di rifiuti multimateriale creando rallentamenti lungo quella che è una strada particolarmente trafficata.

Immediato è stato l’intervento sul posto del Comando della Polizia Municipale di Sala Consilina per la gestione del transito dei veicoli.

Le cooperative che operano per il Comune di Sala Consilina, coordinate da Giuseppe Allocca, e le cooperative Esus e Orsa Minore si sono attivate repentinamente, tramite gli operai addetti alla raccolta e allo spazzamento, per rimuovere tutti i rifiuti presenti in strada.

Il traffico, grazie alla rapida azione degli operai, è ritornato ad essere scorrevole in breve tempo.

– Chiara Di Miele –