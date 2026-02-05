Sala Consilina: arriva una Jeep Avenger per potenziare le attività della Polizia Locale
Da oggi la Polizia Locale di Sala Consilina, comandata dal Capitano Salvatore Della Luna Maggio, ha in dotazione un nuovo veicolo per le operazioni di monitoraggio del territorio comunale e a tutela dei cittadini.
Si tratta di una Jeep Avenger allestita per il pronto intervento e i servizi alla viabilità.
L’arrivo del nuovo veicolo anticipa quello di due moto che saranno destinate al Reparto Motociclisti della Polizia Locale.
La Jeep Avenger è diventata rapidamente una delle protagoniste nei parchi auto delle Forze dell’Ordine italiane, tra cui i Comandi di Polizia Locale che operano in contesti urbani densi o borghi storici, senza rinunciare alla vocazione off-road tipica di Jeep, rispondendo ad esigenze di modernizzazione e sostenibilità.