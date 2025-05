Si è svolto presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina l’evento di presentazione del programma “Energie Per La Scuola”, promosso da Enel per rafforzare la collaborazione tra le aziende della filiera elettrica e le scuole, con l’obiettivo di favorire l’inserimento efficace delle nuove generazioni nel mondo del lavoro.

Il programma è rivolto agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti Tecnici e Professionali, offrendo loro la possibilità di acquisire le competenze e le abilità tecniche necessarie per svolgere i lavori più richiesti dalle aziende del settore. Grazie a questa iniziativa i diplomati avranno l’opportunità di essere assunti nelle imprese fornitrici di Enel, contribuendo attivamente alla transizione energetica.

Enel intende fornire una risposta concreta al disallineamento tra domanda e offerta di competenze tecniche nel mercato del lavoro, garantendo una formazione mirata alle sfide della transizione energetica. L’iniziativa rappresenta un’opportunità di crescita su più fronti: per i giovani, che acquisiranno competenze richieste dal mercato; per le scuole, che arricchiranno la loro offerta formativa; per le aziende della filiera elettrica e rinnovabile, che potranno contare su personale qualificato per la realizzazione di progetti chiave per lo sviluppo del Paese.

Il percorso formativo, che prenderà il via a gennaio, si articolerà in due fasi: una prima fase di 120 ore di formazione teorico-pratica di base e una seconda che prevede almeno un corso specialistico pratico post-diploma, mirato all’ottenimento di una qualifica professionale finalizzata all’assunzione nelle imprese partner di Enel. Dal personale di rete agli specialisti negli impianti fotovoltaici, eolici, geotermici e di accumulo, il programma formerà numerosi profili che avranno un ruolo chiave nel miglioramento dell’efficienza delle reti elettriche e nello sviluppo delle energie rinnovabili.

All’evento hanno partecipato Giuseppe Macrì, Responsabile Enel Workforce Evolution, l’ingegnere Giovanni Decaria dell’Istituto di formazione App-Energia e l’impresa TEA Impianti srl, azienda dell’indotto ENEL e promotrice del progetto. A fare gli onori di casa sono stati la Dirigente Scolastica Antonella Vairo e il referente PCTO Antonio Rosciano, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra scuola e impresa: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Enel per questo progetto, un’iniziativa che ci darà grande soddisfazione e che permetterà di inserire nei team delle aziende dell’indotto Enel studenti capaci e motivati”. Soddisfatta dell’incontro anche TEA Impianti che auspica che le nuove generazioni possano contribuire con energia innovativa, accelerando la transizione energetica e favorendo la crescita del Paese.