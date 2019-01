Sala Consilina: adesioni al Forum comunale dei Giovani entro il 28 gennaio

Il Comune di Sala Consilina, in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del “Libro Bianzo della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” e della Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003, nel 2009 ha istituito il Forum Comunale dei Giovani riconoscendo l’importanza di coinvolgere i giovani e le aggregazioni giovanili quale presenza attiva e propositiva nell’ambito sociale e culturale, il valore del coinvolgimento di giovani studenti, lavoratori e disoccupati utilizzando le forme e gli istituti di partecipazione presenti in ciascuna realtà, il valore del coinvolgimento delle aggregazioni giovanili, culturali e ricreative come forte momento di arricchimento e crescita della città e la necessità di operare in stretta collaborazione con le diverse realtà e organizzazioni sociali che compongono l’universo giovanile della città.

Il Consiglio comunale nel 2016 ha approvato il nuovo Regolamento del Forum Comunale dei Giovani, ancor più rispondente alle esigenze dei giovani. Il Forum è aperto al contributo di tutti, anche se esterni, fermo restando il diritto di voto per la formazione del Consiglio dei Giovani ai soli iscritti all’Assemblea dei Giovani. La partecipazione al Forum è gratuita, vi possono aderire tutti i residenti nel Comune di Sala Consilina con età compresa tra i 14 e i 34 anni che non rivestano la carica di amministratore e dipendente del Comune di Sala Consilina o cariche elettive di partito o sindacali.

Per partecipare al Forum occorre essere iscritti all’Assemblea dei Giovani. Le domande devono essere debitamente compilate come da schema reperibile presso la sede del Forum dei Giovani del Comune di Sala Consilina, presso Palazzo del Vecchio in via Alfieri e dal sito web del Comune. Le richieste devono essere consegnate a mano, sottoscritte e corredate di copia del documento di identità, presso la sede del Forum o inviate all’indirizzo di posta elettronica fdgsalaconsilina@libero.it entro e non oltre il 28 gennaio.

– Chiara Di Miele –