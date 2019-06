Sala Consilina: domani la maratona di lettura “LIBeRIAMOCI” con gli studenti del “Cicerone”

Domani, mercoledì 12 giugno, alle ore 19.30, presso il “Paladino Lounge Bar” a Sala Consilina, si terrà l’evento “LIBeRIAMOCI- Leggere comunque Leggere ovunque”, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone”.

L’iniziativa, ideata dalla professoressa Annamaria Colucci, consiste in una maratona di lettura che partirà dagli studenti del Cicerone che partecipano al Programma Operativo Nazionale (PON) di lingua italiana “Continuiamo la rotta costruita”, attivato dall’istituto salese per l’anno scolastico 2018/19. Il progetto coinvolgerà in seguito le persone presenti con la libera partecipazione in una gara a proporre, scoprire e apprezzare autori e testi.

Il titolo scelto per l’evento è “LIBeRIAMOCI” per suggerire come la pratica della lettura sia sempre una scelta che accresce la consapevolezza di sé e il giudizio critico del lettore, stimola il desiderio di conoscenza, la fantasia e la creatività nei giovani come negli adulti e apre quindi ad orizzonti esistenziali che portano ad apprezzare appieno il valore della libertà.

Appuntamento, quindi, domani al “Paladino Lounge Bar” insieme agli studenti delle classi quarte del Cicerone.

– Claudia Monaco –