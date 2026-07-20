A Sacco dopo una segnalazione e il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco è stata riscontrata una situazione di potenziale pericolo legata alla caduta di massi all’interno della grotta della Sorgente del Sammaro.

A tutela della pubblica incolumità il Sindaco ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone il divieto assoluto di accesso, transito e sosta all’interno della grotta e nell’area immediatamente circostante.

Il sentiero lungo il fiume resta aperto e fruibile. Gli escursionisti possono continuare a percorrerlo in totale sicurezza. L’area della grotta della sorgente è bloccata e al termine del percorso aono state installate barriere fisiche e cartelli di divieto. È tassativamente vietato oltrepassare le recinzioni.

L’Amministrazione comunale ha già provveduto ad allertare il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e ad attivare i tecnici per i rilievi geologici necessari.