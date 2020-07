S.P. 144 a Montesano sulla Marcellana. Domani la consegna dei lavori di pavimentazione

La Provincia di Salerno consegna i lavori di pavimentazione sulla Strada Provinciale 144 a Montesano sulla Marcellana, nel tratto che va dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+000.

“L’intervento – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – ricade nel territorio di Montesano sulla Marcellana, per lavori di messa in sicurezza con lavori di pavimentazione, coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi. L’avvio del cantiere è previsto per domani, giovedì 16 luglio, e il termine per il 14 agosto prossimo. L’importo è di 50.699,53 euro“.

La Provincia di Salerno apre così un altro cantiere.

“Proseguiamo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria – afferma Strianese –. Dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria epidemiologica, che ha paralizzato l’intero Paese, ora, si riparte, anche con lo scopo di promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia va avanti e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle nostre comunità“.

– Paola Federico –