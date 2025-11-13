Russo Service Srl di Sala Consilina ricerca meccanici ed elettrauti. Come candidarsi
Russo Service Srl di Sala Consilina è alla ricerca di due figure da integrare nel proprio team.
Le figure richieste sono:
– meccanici
– elettrauti
Per queste mansioni sono ricercate persone sia con comprovata esperienza, sia giovani da formare alla prima esperienza.
I candidati possono inviare i loro curriculum all’indirizzo mail info@russoservicesrl.com
Per ulteriori informazioni chiamare lo 0975 21730, interno 4.
