Russo Service Srl di Sala Consilina è alla ricerca di due figure da integrare nel proprio team.

Le figure richieste sono:

– meccanici

– elettrauti

Per queste mansioni sono ricercate persone sia con comprovata esperienza, sia giovani da formare alla prima esperienza.

I candidati possono inviare i loro curriculum all’indirizzo mail info@russoservicesrl.com

Per ulteriori informazioni chiamare lo 0975 21730, interno 4.

