Ruoti scelta da Poste Italiane per un annullo filatelico in omaggio allo storico Salinardi

Ruoti è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Basilicata per presentare ai cittadini i temi della filatelia e della scrittura legati alle tradizioni e al patrimonio culturale della comunità. Ieri si è tenuta una cerimonia in omaggio allo storico Gerardo Salinardi presso la sede dell’ex Casa Comunale nel larghetto di via Roma a lui intitolato, alla presenza delle istituzioni locali e di alcuni rappresentanti aziendali e per l’occasione sono stati realizzati un annullo filatelico e una cartolina.

L’evento si è svolto per la ristampa del volume “L’antica terra di Ruoti in Lucania”.

L’iniziativa è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5000 abitanti promosso dall’Amministratore delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.

Le istituzioni locali hanno espresso la propria soddisfazione per questa iniziativa che segna una nuova tappa nel dialogo e nel confronto con Poste Italiane e avvicina ancora di più l’azienda al territorio, seguendo un percorso fatto di impegni reali, investimenti e opportunità concrete al servizio della crescita economica e sociale del Paese.

L’appuntamento dedicato alla filatelia, svoltosi in tutta sicurezza e con l’adozione delle misure anti-Covid e di distanziamento sociale, ha visto la presenza del sindaco Anna Maria Scalise e di alcuni rappresentanti aziendali di Poste Italiane.