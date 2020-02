Rubò un’auto ad Agropoli e tentò una rapina in un supermercato di Capaccio Paestum. Arrestato

E’ stato arrestato dai Carabinieri di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, un pregiudicato del posto.

Nel mese di gennaio era evaso da una struttura di accoglienza per tossicodipendenti a Salerno, presso cui era ristretto, per fuggire ad Agropoli, rubare un’auto e tentare una rapina in un supermercato di Capaccio Paestum in località Laura.

Le attività di indagine dei Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, complesse e articolate, hanno permesso di ricostruire gli eventi e di identificare il responsabile.

Ieri l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

– Chiara Di Miele –