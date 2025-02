Indagato per furti aggravati commessi in abitazioni ed esercizi commerciali un marocchino finisce in manette.

Tra novembre dello scorso anno e gennaio l’uomo avrebbe rubato nel comune di Pontecagnano Faiano.

Al termine delle indagini, la Procura di Salerno, su disposizione del Gip del Tribunale di Salerno, ha emesso la misura di detenzione in carcere.

Il provvedimento è suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte a vaglio del giudice nelle fasi successive del procedimento.