Rubavano pezzi d’auto in diverse località della Campania per poi rivenderli.

Per questo motivo questa mattina, all’esito dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari della Compagnia Carabinieri di Benevento e Montesarchio hanno dato esecuzione a una ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento, applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due 25enni di Napoli, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di sedici episodi di furto.

L’attività di indagine è nata a seguito di un furto di componenti meccaniche di una Fiat 500 X commesso a Montesarchio, nella notte tra il 25 e il 26 marzo dello scorso anno. Successivamente i Carabinieri, grazie anche alle telecamere, sono riusciti a individuare l’auto utilizzata per la commissione del reato.

Grazie all’analisi del gps, dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento, perquisizioni e sequestri, intercettazioni telefoniche e ambientali, esame dei tabulati telefonici nonché l’escussione di persone informate sui fatti, sono emersi gravi indizi di colpevolezza indizi a carico dei due giovani.

I due complici, infatti, avrebbero rubato componenti di Fiat 500 X, Jeep Renegade e Smart tra Benevento, Airola, Montesarchio, Solofra, Nocera Inferiore, Eboli, Capua, Battipaglia, Castellammare di Stabia, Avellino e Santa Maria a Vico utilizzando sempre lo stesso modus operandi: rompevano il deflettore anteriore per poi impossessarsi principalmente di gruppi ottici anteriori e posteriori, computer di bordo e altre parti dei veicoli. I pezzi, di rilevante valore economico, venivano successivamente venduti a ignari clienti mediante annunci sui social.