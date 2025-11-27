Rubavano carte di credito e abbigliamento dalle auto in sosta sui litorali cilentani. Due uomini ai domiciliari, due donne nei guai
Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone.
La misura emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica, ha sottoposto due uomini agli arresti domiciliari e due donne all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.
Il provvedimento cautelare è scaturito a seguito dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver commesso, a vario titolo, anche in concorso tra loro, nei primi mesi del 2025 cinque furti all’interno di auto in sosta lungo il litorale cilentano ed in particolare ad Ascea, Casal Velino, Capaccio-Paestum e Castellabate.
Inoltre i 4 hanno rubato un’auto a Laureana Cilento, poi ritrovata nei giorni successivi a Capaccio-Paestum.
In particolare, gli indagati agivano infrangendo i vetri dei veicoli in sosta e asportando gli effetti personali, soprattutto denaro e carte di credito con cui, in alcuni casi, tentavano, ma senza riuscirci, di effettuare prelievi presso gli ATM.
L’abbigliamento sottratto all’interno delle automobili, invece, veniva poi successivamente rivenduto attraverso una nota piattaforma commerciale tramite un profilo riconducibile ad uno degli indagati. L’attività investigativa ha consentito di recuperare parte della refurtiva che è stata restituita alle parti offese.
Il procedimento verte nella fase delle indagini preliminari e le accuse saranno vagliate nelle ulteriori fasi dello stesso. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione.