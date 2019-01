Rubarono in una nota profumeria di Sala Consilina. Arrestate due donne ad Eboli

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal Capitano Davide Acquaviva, ad Eboli, hanno arrestato, in esecuzione di misura cautelare, due donne pregiudicate, di 38 e 56 anni, per furto aggravato.

Le indagini, condotte con la Procura della Repubblica di Lagonegro dai militari della Stazione di Sala Consilina, sono state relative ad un furto commesso nella mattinata del 10 novembre scorso all’interno di una nota profumeria del centro di Sala Consilina dove le due donne, dopo aver distratto la commessa, hanno portato via profumi e prodotti cosmetici, nascondendoli in una borsa, per un valore totale di 1.300 euro, uscendo successivamente dalla profumeria senza acquistare nulla.

Alle donne è stato applicato l’obbligo di dimora nel Comune di Eboli, come disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari, del Tribunale di Lagonegro.

– Paola Federico –

