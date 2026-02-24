Furto di tabacchi ieri a Tito Scalo.

Un commerciante di Balvano ha acquistato stecche di sigarette per il suo negazio e nel tragitto di ritorno ha effettuato una sosta. In quel momento ignoti si sono introdotti nel mezzo prelevando il contenuto.

Una volta tornato nel furgone, il commerciante ha avuto l’amara sorpresa e si è recato immediatamente alla locale Stazione dei Carabinieri per effettuare la denuncia.

I militari stanno effettuando le verifiche del caso per tentare di risalire al responsabile.