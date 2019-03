Rubano nei supermercati e nascondono la merce nella carrozzina del figlio.Due rumeni arrestati a Salerno

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due cittadini rumeni, marito e moglie, con precedenti specifici, sorpresi a rubare merce in due supermercati di Salerno.

In particolare, una pattuglia della Sezione Volanti è intervenuta in un supermarket del centro cittadino per un furto in atto da parte di una coppia di giovani. I due, aggirandosi tra gli scaffali ed avendo con sé il figlio di pochi mesi, stavano rubando numerosa merce nascondendola in un capiente vano portaoggetti della carrozzina del bambino. Poco prima i ladri erano entrati in un altro market commettendo lo stesso reato ed asportando una quantità di alimentari con la collaudata modalità di nascondere il bottino nella carrozzina.

Gli agenti della Polizia di Stato, dopo una segnalazione al 112, sono intervenuti nell’esercizio commerciale, inseguendo la coppia e fermandola. Si tratta di M.I., 28enne rumeno, e di S.S., 27enne rumena, residenti in provincia di Napoli.

I due sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo si trova nel carcere di Salerno-Fuorni mentre la donna è agli arresti domiciliari.

I poliziotti hanno recuperato l’intera refurtiva del valore complessivo di oltre 500 euro, restituendola ai legittimi proprietari, che recentemente avevano già subito furti analoghi.

– Chiara Di Miele –