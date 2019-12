Rubano in un’auto parcheggiata vicino alle strade di “Luci d’Artista” a Salerno. Due arrestati

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno finalizzati alla repressione dei reati e per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni collegate all’evento “Luci d’Artista”, ha arrestato a Pastena il 31enne pluripregiudicato D.A. e il 30enne C.G., entrambi salernitani, per concorso in furto aggravato.

L’arresto è scaturito dalla segnalazione di un cittadino che ha indicato la presenza di due giovani i quali, dopo essere entrati in un cortile privato nelle adiacenze delle strade dove sono state installate le luminarie, hanno rubato a bordo di una Fiat 500 L parcheggiata.

Gli agenti della Sezione Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato i due che corrispondevano alla descrizione fornita e che, alla vista dei poliziotti, hanno cercato di allontanarsi senza farsi notare. Bloccati repentinamente, sono stati trovati ancora in possesso di una borsa 24 ore danneggiata e rubata poco prima dall’auto.

I due, accompagnati negli uffici della Sezione Volanti, sono stati arrestati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

– Chiara Di Miele –