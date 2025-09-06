Due persone sono state denunciate per furto in un supermercato di Potenza.

Gli agenti della Squadra Volanti ed i poliziotti della Squadra Mobile della Polizia, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno fermato un’auto con a bordo un uomo ed una donna che usciva dal parcheggio di un supermercato. Gli agenti hanno notato sui sedili posteriori merce di profumeria, cancelleria ed alimentari che avevano poco prima rubato dagli scaffali.

I successivi accertamenti hanno consentito di acclarare che la coppia non aveva alcun titolo di acquisto che ne giustificasse il possesso. Per questo i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Considerato che la presenza dei due nella città di Potenza fosse collegata unicamente alla commissione di reati, il Questore di Potenza ha emesso a loro carico due fogli di via obbligatori e divieto di ritorno nel capoluogo.