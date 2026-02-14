Rubano a San Pietro al Tanagro, poi si danno alla fuga in A2 del Mediterraneo ma vengono fermati.

E’ accaduto questa mattina quando tre uomini di nazionalità straniera dopo il colpo si sono messi in fuga raggiungendo l’autostrada. Hanno preso di mira un’abitazione i cui proprietari vivono fuori zona, portando via oggetti di poco valore. Alcune persone che stavano lavorando all’esterno nei pressi del luogo del furto hanno notato i movimenti sospetti e l’auto e hanno lanciato l’allarme.

Prontamente i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Veronica Pastori, li hanno inseguiti fino a Sicignano degli Alburni, supportati dagli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Sala Consilina, diretti dall’Ispettore Nicola Molinari.

Qui sono stati fermati e trovati in possesso di refurtiva, targhe rubate e ricetrasmittenti.

I tre, che sono stati portati in caserma a disposizione della Procura, nel corso della fuga hanno tamponato un’auto a Polla e speronato quella della Polizia.

