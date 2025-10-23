Straniero ruba uno zaino a Salerno e tenta di darsi alla fuga.

Nella serata di ieri, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure inserita in un ampio dispositivo di ordine pubblico secondo le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, i militari dell’Esercito Italiano hanno individuato nella zona della stazione centrale a Salerno un giovane che si allontanava frettolosamente con in mano uno zaino da donna.

Insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo i militari, unitamente al personale della Polizia di Stato – Squadra Volante, lo hanno inseguito e raggiunto sul Corso Vittorio Emanuele, dove è stato fermato e sottoposto ad una perquisizione personale.

Lo zaino era stato sottratto ad una donna impegnata nel servizio di noleggio con conducente nei pressi della locale stazione ferroviaria. Il giovane, privo di documenti di riconoscimento, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per l’identificazione e dai successivi accertamenti è emerso che si tratta di un cittadino straniero già noto alle Forze dell’Ordine e richiedente protezione internazionale.

Al termine delle formalità di rito lo straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per furto.

L’episodio testimonia l’efficace sinergia tra la Polizia di Stato, i militari dell’Esercito Italiano e le altre Forze di Polizia impegnate sul territorio, frutto di un costante coordinamento volto a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ordine pubblico.