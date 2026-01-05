Un furto a Sapri si trasforma in un inseguimento con arresto. E’ quanto accaduto questo pomeriggio quando un 35enne senza fissa dimora ha rubato un’auto a Sapri.

La vittima, un uomo di Torre Orsaia, accortosi del furto ha segnalato l’accaduto ai Carabinieri della Compagnia di Sapri. Partite le indagini, l’uomo è stato intercettato alla guida dell’auto lungo la Bussentina dai Carabinieri della Stazione di Sanza.

Incurante dei militari ha proseguito la sua marcia e ne è scaturito un inseguimento sulla strada interna, fino a quando è stato fermato prima dell’uscita A2 Padula-Buonabitacolo.

L’uomo è stato arrestato e portato al carcere di Fuorni per i reati di furto e resistenza a Pubblico Ufficiale.