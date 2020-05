Ruba un bracciale in una gioielleria a Battipaglia ma viene tradito dalla videosorveglianza. Arrestato 36enne

Furto in una gioielleria di Battipaglia. Il colpo è stato messo a segno, nella serata di ieri, da un pregiudicato 36enne del posto, intercettato subito dai Carabinieri e arrestato.

Il ladro è entrato nella gioielleria come se fosse un normale cliente e ha chiesto di vedere alcuni bracciali, poi ne ha rubato uno infilandolo nella tasca del pantalone ed è uscito come se nulla fosse accaduto.

Il gioielliere ha poi controllato i bracciali mostrati al cliente e si è accorto che ne mancava uno. Ha subito allertato i Carabinieri, che hanno visionato i video delle telecamere di sicurezza della gioielleria e avviato le ricerche.

Così, due pattuglie hanno perlustrato la città e intercettato il 36enne in via Roma, condotto poi in caserma.

Il ladro aveva ancora con sé il bracciale rubato poco prima ed è subito stato arrestato per furto. Il bracciale è stato restituito al gioielliere.

– Paola Federico –