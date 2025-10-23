Ruba prodotti in un negozio di Sala Consilina ma viene sorpresa e finisce nei guai.

E’ accaduto oggi quando una 30enne incinta dell’Agro Nocerino-Sarnese è entrata in un’attività commerciale del posto e avrebbe preso delle creme senza pagare.

Il gesto furtivo della donna non è passato inosservato e in poco tempo sono arrivati sul posto i Carabinieri della locale Compagnia per gli accertamenti del caso che hanno consentito di fermarla.

La 30enne è stata accompagnata in caserma per gli accertamenti di rito.

La Procura è stata informata del reato commesso e per eventuali misure da adottare considerato lo stato di gravidanza della responsabile.