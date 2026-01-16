Ruba nelle cappelle del cimitero di Capaccio Paestum. Arrestato
I Carabinieri della Stazione di Capaccio Paestum hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo nei cui confronti si ipotizzano i reati di vilipendio delle tombe, furto aggravato e danneggiamento.
La misura è stata emessa, su richiesta della Procura, dal GIP del Tribunale di Salerno.
Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa allo stato dal giudice ma suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi del giudizio, l’indagato avrebbe posto in essere, in diverse occasioni, numerosi furti di oggetti d’ornamento all’interno delle cappelle funerarie nel cimitero di Capaccio Paestum tra ottobre e novembre scorsi.
Durante le operazioni sono stati sequestrati gli ornamenti rubati. Chiunque riconosca gli oggetti in foto può rivolgersi alla Stazione Carabinieri di Perdifumo in via A. Farzati.
Il provvedimento cautelare è suscettivo di impugnazione e le accuse formulate nei confronti dell’indagato saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.