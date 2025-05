Sorpreso con addosso merce rubata da un supermercato.

È quanto accaduto questa mattina ad Eboli. Gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un 33enne marocchino mentre tentava di fuggire con una serie di prodotti alimentari e per l’igiene.

Dopo una breve colluttazione, l’uomo è stato fermato e condotto dagli agenti presso il Comando di Via Pagano dove è in custodia in attesa del processo per direttissima che si terrà nella giornata di domani.

La merce, dal valore di circa 100 euro, è stata sequestrata.