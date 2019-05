Ruba bombole di ossigeno al 118 di Campagna. Arrestato uomo del posto

È stato arrestato l’autore del furto avvenuto il 24 aprile scorso all’interno della sede del servizio di emergenza 118 di Campagna.

Come si legge su “La Città di Salerno“, un uomo del posto è finito ai domiciliari per aver portato via dalla sede diverse bombole di ossigeno e una di gas. Il ladro riuscì ad intromettersi nella postazione gestita dall’Associazione Volontari picentini (Vo.pi.) con sede Pontecagnano. La scoperta fu fatta dai volontari del primo turno e subito denunciata ai Carabinieri.

L’uomo fu ripreso dalle telecamere di sicurezza e in seguito scovato dai Carabinieri della Stazione di Campagna, guidata dal Maresciallo Angelo Solimene.

– Paola Federico –

