Domani, lunedì 4 agosto, a Roscigno Vecchia il secondo atteso evento della Rassegna “Roscigno Vecchia è viva” con l’ensemble di sassofoni Hello Music Academy diretti dal Maestro Danilo Guido.

Nel cuore suggestivo di Roscigno Vecchia, dove il silenzio racconta storie e le pietre custodiscono memoria, la musica tornerà a essere protagonista con un concerto capace di unire tecnica, passione e anima.

Dalle ore 19.30 la rassegna prosegue con l’evento “Dove le parole non arrivano… la musica parla”, promosso con entusiasmo e determinazione dal Circolo Banca Monte Pruno presieduto dal dottore Aldo Rescinito.

La formazione di altissimo livello si alternerà tra esecuzioni solistiche e direzione dell’Ensemble. Il concerto sarà un autentico viaggio musicale nel tempo: dal barocco di Antonio Vivaldi e Alessandro Scarlatti fino alle suggestioni contemporanee. Da evidenziare, inoltre l’impegno compositivo di altri maestri che con grande generosità hanno scritto arrangiamenti esclusivi per questo evento, rendendolo unico e irripetibile.

“Portare la musica in un luogo come Roscigno Vecchia significa restituire vita, senso e visione a un territorio che ha ancora tanto da raccontare – afferma il Presidente Rescinito – Il nostro Circolo crede fermamente che la cultura quando si radica nelle nostre origini possa diventare lo strumento più potente per unire le persone, per difendere la memoria e per generare speranza. Questo concerto è un dono alla comunità, ma anche un atto di fiducia verso il futuro di questi luoghi”.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roscigno, la Fondazione Monte Pruno e la Pro Loco di Roscigno Vecchia, con il sostegno convinto della BCC Monte Pruno, del Circolo Banca Monte Pruno, dell’Associazione Monte Pruno Giovani e di dLiveMedia.