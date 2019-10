Roghi tossici a Capaccio Paestum. Il sindaco emette ordinanza di divieto, 500 euro di sanzione

Il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri ha firmato un’ordinanza con la quale si vietano i roghi dei rifiuti speciali provenienti dalle attività agricole locali. L’ordinanza arriva dopo l’aumento negli ultimi giorni delle segnalazioni, soprattutto sui social, di roghi tossici dovuti proprio allo smaltimento illecito mediante combustione di rifiuti provenienti dalle attività agricole sul territorio comunale, come rifiuti in polietilene, teli e imballaggi in plastica.

Nell’ordinanza sindacale viene imposto di smaltire gli scarti di lavorazione delle attività agricole locali come previsto dalla legge, senza pericolo per la salute dell’uomo. Inoltre, non solo viene fatto divieto di accendere fuochi in generale, in assenza di luce solare, ma si stabilisce il divieto di smaltire mediante combustione i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalle attività del sistema produttivo agricolo operanti sul territorio comunale.

I trasgressori avranno una sanzione di 500 euro.

Nell’ordinanza infine si stabilisce che le aziende agricole, entro il 30 gennaio di ogni anno, dovranno esibire all’Ufficio Ambiente del Comune una copia del Registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, nonché una copia dei formulari di identificazione dei rifiuti speciali non pericolosi. Anche in questo caso è prevista una sanzione di 500 euro per i trasgressori.

