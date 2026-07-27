L’8 agosto la Villa Comunale “Enrico Quaranta” di Monte San Giacomo farà da cornice alla quinta edizione del Tindamé Street Festival, un appuntamento ormai di riferimento per gli amanti della musica dal vivo.

Protagonisti assoluti della serata saranno gli Zen Circus, storica band toscana con venticinque anni di carriera alle spalle e punto fermo del rock italiano. Il loro show si preannuncia intenso ed energico, capace di alternare momenti di rock puro a spunti più intimi e introspettivi legati al loro ultimo album, “Il Male”, confermando la capacità del gruppo di riunire un pubblico trasversale e sempre nuovo.

La musica prenderà il via alle 21.00 con l’apertura affidata agli Atlante, band avant-rock torinese. In chiusura, dopo il concerto degli Zen Circus, spazio al ritmo con il dj set di Dani Icebell del collettivo “Solamente Italiano”, pronto a far cantare e ballare tutti sulle note dei più grandi successi della musica nostrana.

Accanto all’offerta musicale i visitatori troveranno un’area food & beverage per il ristoro e una zona relax interamente allestita dalla Manzolillo srl, società di ingegneria e architettura main partner e sponsor dell’iniziativa. Una collaborazione nata sulla condivisione di valori chiave come la promozione del territorio e la sostenibilità ambientale.

Proprio sul fronte dell’impatto ecologico il festival, insieme alla Manzolillo srl, compie un gesto concreto mettendo a disposizione bicchieri riutilizzabili per abbattere la produzione e il consumo di plastica monouso all’interno dell’evento che gode del patrocinio del Comune di Monte San Giacomo.