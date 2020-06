“Rocco Giuliano entra a far parte della storia del nostro territorio”. Il ricordo di Tommaso Pellegrino

In queste ore è profondo il dolore mostrato da numerosi rappresentanti politici ed istituzionali del Vallo di Diano e dell’intero Salernitano per la perdita del sindaco di Polla Rocco Giuliano. A ricordarlo con affetto anche il sindaco di Sassano e Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino.

“Ci lascia un amico con il quale ho condiviso scelte importanti e momenti delicati – dichiara Pellegrino – un politico onesto e perbene; un papà, un nonno e un marito premuroso e innamorato della propria famiglia; un Sindaco instancabile, profondamente legato alla propria comunità“.

“Da oggi, Rocco Giuliano entra a far parte della storia del nostro territorio – conclude – . Una storia che lo ricorderà come uomo e politico legato alla sua terra, nella quale lascia un segno forte e autorevole della sua presenza e del suo operato. Sono certo che dal cielo continuerà a seguire la sua famiglia e la sua comunità. Ciao Rocco, riposa in pace“.

– Chiara Di Miele –

