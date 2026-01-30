Ladri ieri sera in località Doglie a Roccadaspide.

Ignoti hanno preso di mira l’abitazione di una coppia di coniugi. Una volta entrati nel garage hanno iniziato a rovistare in cerca del bottino, tuttavia i rumori e l’allarme hanno fatto svegliare i proprietari, che dalle telecamere si sono accorti dell’effrazione.

Il padrone di casa è così corso in garage per vedere cosa stesse accadendo e si è trovato faccia a faccia con 5 ladri. Ne è nata una colluttazione e ad avere la peggio è stato il proprietario dell’abitazione, che è stato legato mentre i malfattori sono fuggiti con la sua auto, una Volkswagen Tiguan, e soldi.

La moglie nel frattempo ha chiamato i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini del caso.

L’uomo è stato poi medicato ed ha riportato qualche contusione oltre ad un enorme spavento.