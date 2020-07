“Roccadaspide è Covid free”. Il sindaco Iuliano annuncia la guarigione dell’uomo rientrato dagli USA

È guarito il 53enne di Roccadaspide che un mese fa è rientrato dagli Stati Uniti ed è risultato positivo al Covid-19 dopo il tampone effettuato nell’ambito dei controlli sulle persone rientrate in Italia dai Paesi esteri.

E’ negativo il secondo tampone effettuato sull’imprenditore che, dunque, non si trova più in isolamento. La moglie e i due figli dell’uomo non sono stati contagiati.

“Roccadaspide è nuovamente Covid-free” annuncia il sindaco Gabriele Iuliano.

– Chiara Di Miele –