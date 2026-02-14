Demolisce un bagno e abbandona rifiuti speciali non pericolosi derivanti dai lavori in località Acquaviva a Roccadaspide. E’ accaduto nel gennaio 2025 quando vicino ad un contenitore per la raccolta degli abiti usati furono ritrovati i rifiuti abbandonati in modo indiscriminato invece di essere conferiti nella maniera corretta e necessaria a garantirne il regolare smaltimento presso l’isola ecologica.

Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal responsabile Giuseppe Miano, avviarono le indagini del caso avvalendosi anche delle immagini dei dispositivi di videosorveglianza, rivelatesi utili per risalire all’identità di chi aveva compiuto tale ingiustificabile gesto.

Riuscirono ad identificare l’autore dell’abbandono illecito di rifiuti, un ex Comandante della Polizia Municipale della zona che, come comunicato dalla Procura della Repubblica, a giugno dovrà comparire dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Salerno per l’udienza predibattimentale al fine di rispondere del reato imputatogli.

I rifiuti speciali non pericolosi ritrovati consistevano nello specifico in frammenti di ceramica, pezzi di vetro, sanitari da bagno e un pannello del box doccia.