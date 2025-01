Paura questa notte a Salerno per un rocambolesco incidente stradale che poteva trasformarsi in una tragedia.

Un ragazzo alla guida della sua Opel Corsa, per cause da accertare, ha perso il controllo sfondando una ringhiera lungo il cavalcavia che conduce dal quartiere Mercatello al Parco Arbostella. Il veicolo è precipitato di sotto, ma per fortuna il conducente non ha riportato ferite, nonostante il violento impatto.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale per le operazioni di soccorso e di recupero dell’auto.

Presenti le squadre di Strade Sicure Service che si sono occupate del ripristino del tratto interessato dall’incidente.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi di rito.