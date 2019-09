È in atto una vera e propria rivolta a Piaggine dopo la notizia appresa nella giornata di ieri dell’arrivo del nuovo parroco, che andrà a prendere il posto di don John, nominato da poco come sostituto di don Aniello, ma già entrato nei cuori della comunità piagginese.

I fedeli nulla hanno contro il nuovo parroco di Piaggine e Valle dell’Angelo, don Loreto Ferrarese, ma si sentono ormai già legati a don John e hanno espresso nei suoi riguardi apprezzamenti e tanti giudizi positivi.

Molte sono le istanze inviate a S. E. Mons. Ciro Miniero, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, in cui i cittadini chiedono di rivedere la scelta presa.

“Eccellenza, don John è il pastore giusto per Piaggine – sottolineano alcuni fedeli -. Lasci che guidi il suo gregge. Si è fatto amare in un mese come altri non sono riusciti in una vita, lasci che il popolo di Piaggine ritorni a credere nella Chiesa e in Dio“.

In molti hanno dichiarato di essere delusi e amareggiati dalla notizia della partenza di don John soprattutto perché anche i bambini lo avevano accolto con entusiasmo e gioia.

– Paola Federico –

