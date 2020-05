Una riunione politica organizzata violando i decreti vigenti per evitare il contagio da Coronavirus. È accaduto a Montecorvino Rovella e tra una decina di persone sanzionate c’è anche l’ex Generale dei Carabinieri Antonio Pappalardo, presidente del Movimento Gilet Arancioni.

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, agli ordini del Maggiore Sisto, e gli agenti della Polizia Municipale hanno atteso che l’incontro politico, tenutosi nel giardino di un’abitazione, terminasse e all’esterno hanno identificato e multato tutti i partecipanti. Le sanzioni, che partono da 400 euro, sono scattate per non aver rispettato le norme vigenti che vietano innanzitutto gli assembramenti. Inoltre, la maggior parte dei partecipanti non indossava le mascherine.

I seguaci di Pappalardo, in un primo momento, si erano radunati in località Macchia, in piazza Nassiriya, ma le Forze dell’Ordine erano intervenute per sgombrare il luogo. Così, l’incontro si è spostato in un luogo privato.

Durante l’incontro Pappalardo avrebbe chiesto ai presenti di scendere in piazza il 30 maggio per manifestare contro il Governo, dopo aver illustrato le sue tesi inerenti al Covid-19.

– Paola Federico –