Ritrovato un ordigno bellico nelle acque di Castellabate. Interdetto l’arenile in località Lago

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli ha comunicato che è stato individuato e fotografato un presunto ordigno bellico nello specchio acqueo antistante località Lago a Castellabate, su un fondale di circa 4 metri e a circa 20 metri di distanza dalla costa.

Lo specchio d’acqua interessato dal ritrovamento è stato interdetto così come qualsiasi attività legata agli usi del mare in un raggio di 500 metri dal punto in cui si trova l’ordigno.

Il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, ha ordinato l’interdizione totale del tratto di arenile interessato dalle operazioni di bonifica ed ogni altra attività marittima entro i 500 metri dal punto esatto del ritrovamento, il totale sgombero di due stabilimenti posti nelle vicinanze, la rimozione di ogni elemento, attrezzo e oggetto presente sull’arenile.

Prima dell’inizio delle operazioni di bonifica, inoltre, immobili, abitazioni e veicoli presenti nel raggio di 500 metri dovranno essere evacuati, sgombrati o spostati. Porte, persiane e scuri esterni dovranno rimanere chiusi, mentre le finestre interne dovranno restare aperte.

Inoltre dovranno essere chiusi gli eventuali impianti a gas o metano e gli animali domestici dovranno essere messi in sicurezza.

– Chiara Di Miele –