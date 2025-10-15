Ritrovato su una piazzola di sosta in A2 a Lagonegro un SUV rubato a Padula Scalo
Ritrovato su una piazzola di sosta in A2 a Lagonegro un SUV rubato giorni fa a Padula.
Il veicolo è stato notato questa mattina in direzione Sud dagli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Lagonegro, agli ordini dell’Ispettore Salvatore Avagliano, durante un servizio di pattugliamento.
Gli agenti hanno immediatamente avviato il controllo, scoprendo in breve che si trattava della Toyota Rav rubata da un’abitazione a Padula Scalo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il mezzo è stato riconsegnato al proprietario.
Qualche settimana fa, sempre nella stessa zona, è stato scoperto un autocarro rubato in Calabria e abbandonato sempre su una piazzola di sosta.
- Articolo correlato:
03/10/2025 – Ladri in azione a Padula Scalo. Portato via un SUV