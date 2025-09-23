E’ stato ritrovato ed è salvo Dario Borriello, il 47enne di Battipaglia di cui non si avevano notizie da ieri mattina.

A darne notizia è la sua compagna che nelle scorse ore aveva lanciato un appello su Fb per riportarlo a casa.

L’uomo è stato trovato grazie ai Carabinieri.

La sua auto ieri era stata ritrovata nei pressi della stazione di Salerno e da quel momento erano iniziate ore di apprensione per la compagna e i familiari che si erano messi sulle sue tracce.

