Ritrovata in A2 l’auto utilizzata per assaltare lo sportello bancomat a Campagna
E’ stata ritrovata in A2 del Mediterraneo una delle auto che sarebbe stata usata per assaltare lo sportello bancomat di un istituto di credito a Quadrivio di Campagna nella notte tra lunedì e martedì.
Si tratta di un’Alfa Romeo Giulietta bianca danneggiata nella parte posteriore che, con molta probabilità, è stata usata per l’impatto contro l’Atm. Le targhe risultano rubate.
I ladri, inoltre, sarebbero fuggiti a bordo di un’Audi A3 di colore grigio.
Il bottino trafugato ammonta a circa 50mila euro, ma sono ancora in corso le indagini dei Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Capo Fabio Pignatiello e coordinati dalla Compagnia di Eboli agli ordini del Capitano Greta Gentili.