Ritrovata a Pontecagnano la Renault Clio rubata in contrada San Giovanni a Vietri di Potenza

E’ stata ritrovata a Pontecagnano Faiano, a poche centinaia di metri dall’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, l’automobile Renault Clio rubata ieri notte a Vietri di Potenza in contrada San Giovanni.

L’auto è stata ritrovata dai Carabinieri della Stazione di Bellizzi sulla strada che costeggia l’area dell’aeroporto. Era parcheggiata a bordo strada ed è stata ritrovata chiusa. Oltre al danno anche la beffa per il proprietario dell’auto, che ha dovuto richiedere l’intervento di un carroattrezzi e dovrà apportare alcune modifiche e lavori all’auto, visto che le chiavi potrebbero essere quasi probabilmente ancora in possesso dei ladri e non è stato possibile aprirla e quindi farla partire.

L’auto era stata rubata nella notte tra mercoledì e giovedì sul territorio vietrese, da qualche settimana colpito da numerosi furti. Insieme alla Renault Clio, era stata rubata in contrada Cugni anche una Citroen Saxo, ritrovata già ieri mattina davanti ad un casolare situato in contrada San Giovanni, dove i ladri hanno fatto visita ad altre abitazioni. È probabile che i ladri abbiano utilizzato le due auto solo per trasferire la refurtiva fino al casolare, dove poi avrebbero trasferito il tutto su un furgone. L’auto sarebbe quindi servita per scappare e il furgone per la refurtiva.

Continuano le indagini dei Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza.

– Claudio Buono –