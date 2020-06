Ritorna in digitale la Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro. Ecco le novità della II edizione

È stata presentata questa mattina la II edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, la manifestazione promossa dall’associazione no-profit Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego, società specializzata nel marketing delle professioni, con l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole e delle università utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale. L’evento del 2020 si svolgerà nel mese di giugno in modalità totalmente digitale. Un format innovativo per il panorama degli eventi a livello nazionale, il primo “cross mediale” in Italia dell’era Covid-19 legato alle tematiche del Lavoro e della Formazione.

Tappe di avvicinamento – Rubrica “Formazione – Lavoro: ne parliamo con”, dal 4 giugno sono previste, in diretta streaming, interviste “one to one” con i referenti di Enti di Formazione/APL partecipanti all’evento, che parleranno della loro attività a seguito dell’emergenza del Coronavirus e illustreranno opportunità formative e lavorative per persone in cerca di occupazione, rappresentanti delle Istituzioni e del mondo delle imprese.

Questi gli appuntamenti previsti nel mese di giugno:

– Focus Lavoro “Speciale Caserta” con l’Assessore al Lavoro Sonia Palmeri, appuntamento in programma il 10 giugno che nasce con l’obiettivo di approfondire la tematica del lavoro relativamente a un’area che registra uno dei tassi di disoccupazione giovanile tra i più elevati della Campania.

– La maratona virtuale – Tre giornate (dal giovedì mattina al sabato, 25/26/27 giugno, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20), suddivise in dirette live, webinar e workshop, alla presenza di attori istituzionali e stakeholder, collegati a distanza mediante tecnologia digitale, e sollecitati sulle novità introdotte a seguito dell’emergenza del Coronavirus, su nuovi scenari e prospettive, con focus specifici sui settori produttivi più penalizzati e quindi bisognosi di un approfondimento. Nella giornata di sabato è prevista la presentazione dei risultati dell’hackathon e la chiusura del programma con le premiazioni virtuali e l’assegnazione del bollino “Top Company BMFL2020” alle aziende che si sono distinte durante l’emergenza del Coronavirus per le buone prassi attivate a favore della comunità oppure a tutela di dipendenti e loro famiglie.

– L’hackathon in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno – Una sfida lanciata da tre aziende salernitane – IT SVILL, società di servizi nel campo dell’Information & Communication Technology, Grafica Metelliana, leader nel settore tipo-litografico, Agenzia Carisma, attiva nel mondo assicurativo – a circa 70 laureandi o neo laureati, sia delle facoltà umanistiche che scientifiche, individuati dall’Ufficio Placement dell’Università degli Studi di Salerno.

– BMFL ONLINE – Piattaforma di matching tra domanda ed offerta di lavoro e formazione (www.bmflonline.it) rivolta a Enti di Formazione/Agenzie Per il Lavoro, persone in cerca di formazione e lavoro, aziende. Rispetto ad altre piattaforme, bmflonline.it grazie ad un processo di ricerca basato sull’intelligenza artificiale dà la possibilità agli Enti di Formazione e alle Agenzie per il Lavoro iscritte di ricercare il candidato ideale per parole chiave. In questo modo aumentano le possibilità di essere contattati e ricevere offerte formative e lavorative in linea con le proprie conoscenze e competenze. Sulla piattaforma è stata realizzata una sezione interamente dedicata agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore. Grazie ai video tutorial, i ragazzi avranno la possibilità di imparare a compilare correttamente il proprio curriculum vitae e a realizzare una lettera di presentazione.

La manifestazione è stata patrocinata da: Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune Pontecagnano, ANP Nazionale, Federmanager, Fondazione Carisal, Università degli Studi di Salerno, Uni Federico II, Uni Sannio, Uni Vanvitelli, Centro Europe Direct Napoli, Benevento, Avellino, Salerno LUPT “Maria Scognamiglio” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ASI Salerno. Hanno aderito 22 enti di formazione e APL: Bluzone, Certform, Centro Formazione Professionale C.S.P., Csf Mediazione, Essenia Eutp, Europelife, Fkt Cilento, Formazione E Società, Intelliform, Mcg Consulting, Mestieri Campania, Meta, Pform, Polo Formativo Langella, PSB, Scuola Nuova, Skills Consulting, Socrates, Tecnoscuola, Time Vision, Uniconsul, Virvelle.

