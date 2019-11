Ritardi per l’erogazione di borse di studio in Campania.Iovino (M5S):”Non sorprenda la fuga di cervelli”

“Questa mattina, nel corso dell’audizione convocata in Commissione speciale Trasparenza, abbiamo finalmente fatto chiarezza sulle vere cause dei ritardi cronici nell’erogazione delle borse di studio universitarie in Campania”.

A dichiararlo è il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Iovino a margine dell’audizione in Commissione Speciale Trasparenza sul tema dei ritardi nell’erogazione delle borse di studio, premi di laurea e contributi Erasmus. Richiesta partita dal consigliere regionale della Campania Luigi Cirillo.

“Quando sono stato rappresentate degli studenti non ho mai avuto l’opportunità di parlare, in queste sedi, dei problemi che affliggevano i miei coetanei – continua – Ho esposto i grandi risultati che stiamo portando avanti a livello nazionale con riferimento all’incremento dei fondi nazionali e alla revisione dei criteri di riparto, al fine di dare più fondi alle Università, non solo d’eccellenza, del nostro territorio”.

“Andare a formarsi presso università del Nord o all’estero può e deve essere una scelta – conclude – ma se diventa una costrizione perché qui non si garantisce il diritto allo studio come in altre parti di Italia allora ci sono gravi responsabilità politiche di chi ha governato e di chi oggi governa in Regione Campania”.

– Claudia Monaco –