Risultati brillanti al Campionato regionale ad Angri per l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan
Risultati soddisfacenti per l’ASD Danza e Ginnastica Kodokan nel weekend appena trascorso, che porta a casa il titolo di vice campionessa per Vincenza Marmo.
Ieri al Pala Fusco di Angri si è tenuta la seconda prova del Campionato regionale individuale Gold di specialità junior e senior.
Tre podi per l’Associazione Danza e Ginnastica Kodokan nella classifica parziale della giornata e tre podi in quella generale data dalla miglior prova fra la prima e la seconda.
Due podi nella classifica provvisoria e a conferma due podi nella classifica generale per Vincenza Marmo, primo anno nella categoria senior 1. Infatti si laurea Vice Campionessa al cerchio, guadagnando anche il miglior punteggio all’esecuzione di tutta la giornata nella sua categoria e un bronzo al nastro.
Ludovica Lagreca, categoria junior 1, migliora i suoi parziali rispetto alla prima prova e conquista un 3° posto provvisorio nonché il bronzo nella classifica generale a clavette e un quarto posto al cerchio.
Si punta ora alla fase interregionale in programma fra tre settimane a Ortona, in provincia di Chieti.